Chérif Niang, Conseiller Municipal de Grand-Dakar Darabis : « Il y a trop de nébuleuse à la mairie »

Venu accompagner les jeunes dans leur sit-in organisé ce vendredi après-midi devant la mairie de Grand-Dakar Darabis, Chérif Mohamed Ben Cheikh Niang, Conseiller Municipal de Grand-Dakar Darabis, président de la commission sécurité, déballe que « le promoteur a déposé 15 millions à la caisse de dépôt et de consignation sans l'autorisation des conseillers », fait-il savoir au moment où le Conseil municipal se réunissait.



Responsable politique de l’Apr dans la commune et conseiller en même temps, Chérif Mohamed Ben Cheikh Niang, dit en ces termes : « j’interpelle le président de la République pour lui dire que les jeunes sont déterminés à aller jusqu'au bout dans cette lutte ». Dans la foulée, le conseiller municipal évoque qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans la gestion de la municipalité. C'est ainsi qu'il a demandé à la DSCOS, la CDC et autres à venir fouiller la mairie. « Il y a trop de nébuleuse à la mairie... »