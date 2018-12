Chérif Boun Chamsidine Aïdara : "Ziguinchor va déclencher l'élan pour avoir un bon centenaire d'intégration des peuples"

Après Dar Salam Chérif de la commune de Kataba 1 (département de Bignona) qui a célébré la cérémonie officielle marquant le début du centenaire et la Gambie où des journées de prières ont été organisées, c'est au tour de la ville de Ziguinchor de célébrer officiellement ce samedi, le centenaire du rappel à Dieu du vénéré Saint Homme Cheikhna Cheikh Makhfouz Aïdara. Pendant un an, des cérémonies religieuses seront organisées dans la région et partout dans le monde. Selon Cheikh Boun Chamsidine Aïdara, le choix de Ziguinchor n'est pas fortuit. La ville dirigée par le député-maire Abdoulaye Baldé est le point de convergence de toutes les familles chérifiennes en Casamance. La ville a réuni toute la classe politique autour de la famille de Cheikhna Cheikh Makhfouz Aïdara pour des prières. Il estime que Ziguinchor va déclencher l'élan pour avoir un bon centenaire d'intégration des peuples, dixit le guide religieux.



La cérémonie a vu la participation du ministre d'État Benoît Sambou président du Cndt et du Khalife de la famille. Une cérémonie présidée par le préfet de Ziguinchor, Ibra Fall et qui a comme patron, le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé.