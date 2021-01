Cheikh Ahmed Saloum Dieng, President du forum islamique pour la paix : « La famille de Serigne Touba a perdu un fidèle compagnon »

Le rappel à Dieu de Serigne Atou Diagne, personnalité morale des Hizbou, est une lourde perte pour la Oummah Islamique. Le monde Islamique pleure le fondateur des Hizbou. Cheikh Ahmed Saloum Dieng, , fait un témoignage émouvant sur l’homme qui a servi durant toute sa vie le mouridisme.





« Atou a tenu au plus haut le flambeau. Il a accompli sa mission pour l’émergence de la confrérie. Il avait une culture très dense avec un esprit d’ouverture. Serigne Touba était son guide spirituel. Il s’investissait sans relâche pour le fondateur du mouridisme. Aussi il était un cousin à plaisanterie grâce à nos noms de famille Diagne et Dieng. Il me galvanisait en me prodiguant des conseils pour que je continue à persévérer sur cette lancée. Il était généreux et a servi sans réserve la famille de Serigne Touba. La famille de Serigne Touba vient de perdre un fidèle compagnon. J'invite la jeune génération à s’inspirer de Serigne Atou Diagne, un modèle », témoigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng.





Il souligne que depuis le rappel à Dieu du fondateur des Hizbou, les témoignages viennent de partout. « L’ambassadeur de la République Islamique d’Iran a rédigé un communiqué pour présenter ses condoléances. Ainsi que celui de France et toutes les familles religieuses ont marqué leur compassion », souligne le chambellan de Serigne Bass.