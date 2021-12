Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly à Antoine Diome : « Pourquoi Aly Ngouille Ndiaye était plus proche de la population de Touba »

Pour Abdou Mbacké Bara Dolly, député de l’opposition, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, doit commencer à faire son autocritique. Il doit être plus proche de la population de Touba, confrontée à des problèmes d’inondation et de sécurité. S’adressant au « premier flic du pays » lors du vote du projet de budget 2022 du ministre de l’Intérieur, le parlementaire a fait savoir que « Aly Ngouille Ndiaye était plus proche de la population de Touba »...