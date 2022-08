Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma : « Je suis du Fouta et Halpoular »

Depuis quelques jours des individus sans culture, et extrémistes la plupart, tentent d’installer le débat malsain de vote ethnique et stigmatisent la communauté Halpoular.



Ce débat n’a pas sa raison d’être dans notre pays et nous devons le condamner. La coalition de Maître Wade a largement gagné Touba, à plus de 80%. Quelqu’un serait-il tenté de parler de vote confrérique pour autant? Il faut savoir raison garder.



La chose la plus précieuse que nous devons préserver est l’unité et la concorde nationales dans le respect de nos différences respectives si enrichissantes.



Je suis Halpoular parce que mes grands-pères Seydi El Hadji Malick Sy et Serigne Touba sont originaires du Fouta.



Je suis Halpoular parce que je suis sénégalais et farouchement contre la stigmatisation d’une partie de la communauté nationale (Nord, Sud, Est, Ouest, Confréries, Religions ou Ethnie).

Que Dieu bénisse notre Cher pays et nous préserve des démons de la division.