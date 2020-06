Changement dans le Hajj 2020 : Les précisions du délégué général au pélérinage.

Suite aux informations parues dans la presse et qui ferait état d'un certain nombre de changements liés au Hajj, le délégué général au pélérinage aux lieux saints de l'Islam, le Pr Abdou Aziz Kébé, a tenu à éclairer l’opinion à travers un communiqué.

À ce jour, " aucun changement concernant le Hajj 2020, conformément aux dispositions prises par le gouvernement et annoncées par son ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Amadou Bâ, n'a encore été observé", précise le délégué général au pélérinage.



En guise de rappel, des décisions avaient été actées lors de la réunion qui a vu la présence du ministre Amadou Bâ, du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de l'action sociale et notamment de l'ambassadeur du royaume d'arabie saoudite. Il avait été retenu entre autres, l'arrêt de toutes les transactions relatives au Hajj 2020 et de toute formalité d'inscription des candidats.

Ces mesures restent toujours en vigueur, mais "toute autre disposition nouvelle sera communiquée par voies appropriées", ajoutera Mr Abdou Aziz Kébé.