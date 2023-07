Chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar: Un mandat de dépôt décerné contre Aliou Sané, coordonnateur de Y’en à marre

La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar décerne un mandat de dépôt contre Aliou Sané coordonnateur de Y’en À Marre, suivant ainsi le procureur de la république .



Pour rappel, en fin mai dernier, pendant qu’il tentait de rallier le domicile de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui, le vice-coordonnateur de la plateforme F24 avait été arrêté et poursuivi pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public. Ayant bénéficie d’une liberté provisoire, le procureur de la République avait saisi la Chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annulation de la décision.