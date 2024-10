Chambre d’accusation : Un frigoriste condamné à deux ans de prison pour trafic de Yamba

Matar Mbaye, frigoriste célibataire âgé de 37 ans, a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour trafic de drogue. Il a été arrêté à Mbacké avec deux kilos de chanvre indien, une saisie qui a déclenché une enquête policière approfondie.



Les événements ont débuté le 25 septembre dernier, lorsque les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont reçu des informations sur un réseau de trafic de drogue dirigé par Matar Mbaye. Pour appréhender le suspect, les policiers ont organisé une opération nocturne, se rendant à son domicile où ils l’ont trouvé dans un état d’ivresse avancée. Après l’avoir réveillé, ils ont découvert sous son lit un paquet contenant deux kilogrammes de chanvre indien.



Devant les enquêteurs, Matar Mbaye a initialement reconnu la possession de la drogue, expliquant qu’il s’était procuré cette marchandise illégale auprès d’un fournisseur. Cependant, lors de son procès, il a changé de version, affirmant qu’il n’avait acheté que deux cornets de chanvre pour sa propre consommation, à mille francs CFA chacun.



Le procureur a requis une peine d’emprisonnement ferme, soulignant la clarté des faits et la culpabilité de l’accusé. Bien que son avocat, Me Serigne Diongue, ait plaidé la relaxe en insistant sur des incohérences dans le témoignage des policiers, le tribunal a finalement jugé Matar Mbaye coupable de toutes les charges.



Comme rapporté par L’AS, cette affaire met en lumière la lutte continue contre le trafic de drogue au Sénégal et les défis auxquels sont confrontées les autorités judiciaires et policières dans leur mission de maintien de l’ordre.