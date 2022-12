Chambre criminelle du TGI de Kolda : association de malfaiteurs, viol, meurtre, trafic de chanvre indien avec des peines corsées au menu

Le tribunal de grande instance de Kolda a tenu sa chambre criminelle du 19 au 21 décembre 2022 sur des cas de viol, meurtre, association de malfaiteurs ou de trafic intérieur de chanvre indien. Mais notre attention s’est portée sur les cas du meurtre, du viol et de l’association de malfaiteurs.



Ainsi pour le cas du meurtre dans l’affaire Nafy Sy et Nafi Diaw qui s’était produit dans l’arrondissement de Niaming, le TGI a condamné l’accusée à 20 ans de réclusion criminelle. Et pour celui du viol sur mineure de moins de 13 ans, l’accusé Amadou Sané a écopé de 10 ans de prison ferme.



Le cas de Mohamed Diaby portant sur une association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec port d’arme et de violences ayant entrainé une indisponibilité temporaire de travail de 15 jours, a été jugé ce mercredi 21 décembre en dernier. Et après plaidoirie de la défense, il sera dispensé des délits d’association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec port d’arme. Cependant, il sera poursuivi pour agression ayant entrainé une indisponibilité temporaire de travail de 15 jours. C’est pourquoi, le juge prononcera une peine de trois ans ferme pour ce dernier...