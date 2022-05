Chambre criminelle du TGI Kolda : trafic, vente et culture de chanvre indien au menu du jugement.

Ce sont trois affaires concernant le trafic, la culture et la vente de chanvre indien et association de malfaiteurs qui ont été vidées ce vendredi 27 mai par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda.



Tous les accusés ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. En ce sens, leur comdamnation est comprise entre 10 et 15 ans de prison par la chambre criminelle et deux millions d'amende.



Mais l'affaire qui a le plus attiré notre attention est celle concernant Alhousseyni Diallo, Adama Diallo et Mamadou Doucouré poursuivis pour traffic intérieur de chanvre indien et association de malfaiteurs. Les faits remontent au 10 février 2019 d'après la chambre. C'est à la suite d'un signalement que ces trois ont été interpellés tour à tour par les limiers.



Ainsi, Alhousseyni Diallo avait été appréhendé à bord de sa moto avec 68 kg de chanvre indien dans des sacs. Reconnu des faits et ayant reconnu son délit, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec deux millions d'amende. Quant à Adama Diallo pris avec plus de 90 kg de chanvre indien et Mamadou Doucouré avec 102 kg, ils ont tous deux été condamnés à 12 ans de prison avec deux millions d'amende aussi.



Mamadou Seydi, tailleur de son état, a été pris avec 20 kg de chanvre indien et condamné à 10 ans de prison avec deux millions d'amende.



Dans la foulée, Mamadou Baldé a été condamné par contumace à 15 ans de prison pour culture, transformation et vente de chanvre indien et association de malfaiteurs. Sa femme a été relaxée par la chambre au bénéfice du doute.