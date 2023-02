Cérémonie officielle du gamou de Taïba Niassène : "Baye Niass a marqué l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et de l'Islam..." (Serigne Mbaye Thiam, ministre)

Conduisant la délégation gouvernementale avec à ses côtés le ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour, le gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, le préfet de Nioro, le ministre de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, a transmis le message du président de la République au Khalife général de Médina Baye.

Un message de remerciements pour les nombreuses prières formulées pour le Sénégal et pour l'État à travers le chef de l'exécutif et son gouvernement.

Le ministre de l'eau a également axé son discours sur la dimension spirituelle et internationale de Baye Niass qui a joué pleinement sa partition dans l'éducation et la formation de son peuple, mais également au delà de nos frontières. "Baye Niass a marqué l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et de l'Islam", a-t-il renchéri.

S'adressant au Khalife général de Médina Baye, il a insisté sur le fait qu'il ait choisi de perpétuer l'œuvre de son père. Le ministre de rappeler ses voyages au Soudan et au Mali en ayant en bandoulière une mission de paix et de réconciliation. Dans le domaine de l'agriculture, il est revenu sur les projets du guide religieux, notamment la reprise du concept "Toolou Baye" visant à faciliter le retour à la terre.

Serigne Mbaye Thiam finira son discours en mettant en exergue le déploiement de l'ensemble des services de l'État pour une couverture suffisante en eau, électricité, assainissement, connectivité etc... Il a sollicité les prières du Khalife pour la paix et l'émergence du pays...