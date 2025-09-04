Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux

Le ministre de l’Intérieur, le général Jean Baptiste Tine, a conduit ce mercredi une forte délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye. Représentant le président de la République, le ministre a transmis un message en faveur des cités religieuses, surtout celle de Baye Niass.
Dans son discours, Jean Baptiste Tine se dit satisfait d'être à Médina Baye pour représenter le Président de la République, ainsi que l'ensemble du gouvernement sur cet événement religieux d'une grande envergure. Poursuivant, il a compati avec les populations qui sont frappées par les inondations avant de soutenir que l'État avec à sa tête le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, est en train de mettre en œuvre des projets pour les soulager. Pour terminer, le ministre de l'intérieur a sollicité des prières pour la paix et la prospérité pour le Sénégal.
Prenant la parole au nom du khalife, le porte-parole, Cheikh Mahi Aliou Cissé s'est félicité de la venue du général Jean Baptiste Tine. Il a transmis les remerciements et prières du Khalife à l'endroit du gouvernement.
