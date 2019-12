Cérémonie de récompenses : La FSF débloque près de 50 millions FCFA pour les U20 locaux et la sélection de Beach soccer.

De retour du tournoi UFOA U20 (Zone A), les « Lionceaux » et leur coach Youssouph Dabo ont été reçus ce mercredi par le président de la fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor. Idem pour la sélection nationale de Beach soccer, double championne d’Afrique en titre, et fraîchement rentrée de la coupe du monde au Paraguay. Tous ont été accueillis dans les locaux de la FSF.



C’est ainsi qu’une enveloppe de 49.750.000 FCFA a été débloquée par le président de la fédération, en guise de primes destinées aux joueurs et à, l’ensemble des staffs techniques.



Les U20 locaux et les membres du staff ont reçu la somme de 29.250.000 francs CFA. Soit un million FCFA chacun. Alors que les « Lions » de la plage, quart de finalistes du dernier Mondial de Beach Soccer et sacrés aux Jeux Africains de la plage, ont reçu une enveloppe de 20.500.000 FCFA. Une belle manière de motiver et de récompenser ces deux sélections qui ont valu beaucoup de satisfaction au Sénégal.