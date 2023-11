Cérémonie d'inauguration de l'hôtel Azalaï: " Ce bel édifice moderne traduit la confiance que la destination Sénégal inspire aux investisseurs..."( Macky Sall)

​Présidant la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Azalaï, le président de la République Macky Sall a tenu à rappeler les efforts de l'État dans le " renforcement des capacités d’accueil des réceptifs hôteliers de Dakar". Avant de souligner que " Ce nouveau réceptif hôtelier vient consolider la place privilégiée du secteur privé dans la matérialisation du Plan Sénégal Emergent, à travers lequel, l’Etat crée un environnement des affaires attractif pour soutenir l'entreprise, moteur de la croissance et de la création d’emplois", tout en mettant l'accent sur la capacité d'accueil de ce réceptif. " Je voudrais remercier et féliciter le Président Directeur Général du Groupe hôtelier " AZALAÏ ", Monsieur Mossadeck BALLY, pour cet important investissement de 22 milliards de FCFA, d’un total de 200 chambres, et ayant généré deux cent (200) emplois directs crées, compte non tenu des réseaux voirie, eau, assainissement et électricité installés".



La cérémonie d’inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités d’accueil des réceptifs hôteliers de Dakar, et le développement du tourisme au Sénégal. Après les aménagements importants de récupération des plages de Saly pour relancer le tourisme balnéaire, le lancement des aménagements en cours des stations touristiques de Mbodiène et Pointe Sarène et l’inauguration l’année dernière de la première phase de l’hôtel RIU BAOBAB, nous voilà aujourd’hui encore ensemble avec les acteurs touristiques pour poser un jalon majeur dans le secteur.



Ce nouveau réceptif hôtelier vient consolider la place privilégiée du secteur privé dans la matérialisation du Plan Sénégal Emergent, à travers lequel, l’Etat crée un environnement des affaires attractif pour soutenir l'entreprise, moteur de la croissance et de la création d’emplois. Ce bel édifice moderne, traduit ainsi la confiance que la destination Sénégal inspire aux investisseurs et les bonnes perspectives de développement de l'industrie touristique de notre pays. Pour l’investissement dans le tourisme et ses services connexes comme l'hôtellerie, l’Etat est aux côtés des promoteurs, par des mesures incitatives de soutien et d’accompagnement.



C’est le cas avec la mise en place du crédit hôtelier et touristique, instrument de financement de l'investissement touristique dont les capacités de mobilisation ont été renforcées dans le cadre de partenariats avec d’autres instruments de financements comme le Fonds de Garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et la Délégation générale à l’Entrepreunariat rapide des Femmes et des Jeunes DER/FJ.



L’Etat avait aussi mis à disposition l’année dernière une enveloppe de 75 milliards de FCFA pour financer les besoins en investissements des entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens. Par ailleurs, dans le cadre de l’élargissement de l’accès, du développement et de la modernisation de l’offre de formation, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a financé 52 projets d’investissements dans 35 établissements à hauteur de 1milliard 855 millions FCFA de 2017 à 2023. Aussi, le 3FPT a financé la formation de 4066 personnes entre 2022 et 2023 dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la Restauration pour 627 millions FCFA. À ces concours, s’ajoutent les investissements massifs de l’Etat dans des infrastructures de transport routier, ferroviaire, aérien et fluviomaritime - pour rendre accessible les hôtels et autres établissements touristiques.



Nous avons également engagé des travaux d’aménagement pour donner un meilleur visage au cadre de vie dans la capitale. C’est ce que nous faisons ici, tout le long de la corniche ouest avec les aménagements paysagers, la création d’activités récréatives, de loisirs, de détentes et la réalisation d’infrastructures commerciales et hôtelières et (bientôt le Mémorial de Gorée), le tout dans la cohérence d’ensemble des plans d’urbanisme et le respect strict du code de l’environnement. C’est pourquoi, je voudrais remercier et féliciter le Président Directeur Général du Groupe hôtelier " AZALAÏ ", Monsieur Mossadeck BALLY, pour cet important investissement de 22 milliards de FCFA, d’un total de 200 chambres, et ayant généré deux cent (200) emplois directs crées, compte non tenu des réseaux voirie, eau, assainissement et électricité installés. Cet hôtel de dernière génération, situé sur ce magnifique site face aux îles de la madeleine et de l’océan atlantique, répond aux standards internationaux en terme de commodités pour rendre un séjour agréable. Son ouverture officielle, ce jour, illustre la montée en puissance du secteur touristique et la relance effective de la destination sénégal. Je félicite vivement le Groupe AZALAÏ pour cette belle réalisation déjà classée 4 étoiles par la Commission nationale de classement. Je félicite le Ministre du tourisme et des Loisirs et la communauté des acteurs du secteur. Mes meilleurs vœux de succès vous accompagnent.