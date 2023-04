Cérémonie d'au revoir aux armées du général Cheikh Wade : « Les capacités opérationnelles de toutes les unités sont renforcées » (Ministre des Forces Armées)

Le ministre des Forces armées est revenu sur sa collaboration avec l’ancien chef d’état-major des armées. Me Sidiki Kaba a fait savoir au général des armées parti à la retraite qu’il a réussi sa mission. Car dit-il, ils ont tous les deux réussi à refaire l’image des armées sur tous les plans.



« Mon général, c’est pour moi l’occasion de saluer notre collaboration pour l’accomplissement de la modernisation de notre armée et sa montée en puissance dans tous les domaines. C’est grâce à cette vision du Chef de l’État, qu’ensemble nous avons pu réaliser de nombreuses nouvelles constructions et rénovations dans toutes les zones militaires. Les capacités opérationnelles de toutes les unités sont renforcées », fera savoir le ministre Sidiki Kaba à l’occasion de la cérémonie d’au revoir des armées au général Cheikh Wade.