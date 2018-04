Cercle des Amis de Mimi : précisions sur le patrimoine de l’ex-Premier ministre

En six ans aucun scandale n’est attaché à son nom et elle devrait plutôt en être félicitée. Inlassablement, ses adversaires affichés ou encagoulés cherchent désespérément à lui coller ne serait-ce qu’une seule casserole. Ses contemplateurs après avoir fouillé toutes poubelles possibles lui reprocheraient d’habiter dans une maison de l’Etat. L’Envoyé Spécial du Président de la République pour les Affaires Internes et Externes (c’est ça son titre exact) est, à ce que l’on sache, toujours en fonction et quoi de plus normal qu’elle occupe une maison de fonction. Ce qui d’ailleurs économise les fonds publics puisque tout fonctionnaire logé ne bénéficie pas d’indemnités de logement. Il faut rappeler que Aminata Touré n’a pas attendu 2012 pour posséder des maisons au Sénégal et aux Etats Unis, toutes honnêtement gagnées à la sueur de son front. Sa déclaration de patrimoine de 2012, preuve à l’appui, en atteste. Sa maison personnelle sise à Yoff (en face de chez Moustapha Diakhaté chef de cabinet de Macky Sall) reste ouverte et elle y passe le temps qu’elle souhaite.





Alors, messieurs les médisants, circulez il n’y rien à voir.





Le Cercle des Amis de Mimi