Centre-ville : Amadou Bâ se tape un bain de foule pendant une descente à l’improviste.

C’est dans l’après-midi du jeudi que Amadou Ba a fait une descente à l’improviste sur l’avenue William Ponty, aux abords des locaux de la Direction générale des im­pôts et domaines (Dgid), une structure de l’État qu’il a dirigée dans le passé.



En plein centre-ville, l’ancien ministre de l’Économie et des finances, passé aussi aux Affaires étrangères, a croisé de vieilles connaissances et amis évoluant au Plateau, au marché Sandaga et au quartier Niayes Thioker.



Un groupe de personnes, dont certains se présentent comme ses sympathisants, l’ont accueilli avec des « doléances ». Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir un petit groupe l'entourer, l'un d'entre eux répétant avec insistance « Amadou Bâ candidat… »



À l’étape de Sandaga, le responsable de l’Alliance pour la république (Apr) a discuté avec des acteurs du secteur informel, ainsi que des vendeurs ambulants, non sans parler d’ambitions pour la Ville de Dakar.



À noter que le déplacement de Amadou Bâ a fait beaucoup de bruit, comme l'a rapporté la presse locale...