Centrale électrique Bel-Air / Délestages : Serigne Mbaye Thiam donne les raisons de la coupure…

La centrale électrique de Hann/Bel-Air, de la compagnie nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), est envahie par les eaux de pluie depuis les fortes averses enregistrées dans la capitale le vendredi 5 août.



Une situation critique qui a logiquement contraint les autorités à prendre les devants en coupant la production et l’alimentation de l’électricité. Conséquence directe : une série de délestages notée dans certaines zones.



Toutefois, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a informé du rétablissement de l’alimentation électrique dès que possible avec l’installation annoncée d’une pompe de 2000 mètres cubes par heure pour évacuer l’eau de pluie.