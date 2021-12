Centrafrique : Les NU déplorent l'utilisation d'engins explosifs après l'accident de trois casques bleus.

Encore des casques victimes de mines. En somme, c’est la troisième fois que des Casques bleus de la MINUSCA sont victimes des engins explosif en RCA.



Dans un communiqué des Nations-Unies, l'institution internationale renseigne que trois Casques bleus tanzaniens de la MINUSCA ont été blessés, dont l’un grièvement, jeudi matin près du village de Batouri Bole, dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï (sud-ouest de la République centrafricaine).



Le texte précise que leur véhicule a sauté sur un engin explosif non identifié. L’incident est survenu aux environs de 11h00 alors que leur convoi venait de quitter la ville de Berbérati à destination des postes militaires temporaires de la Force à Gbambia et Amada-Gaza, localités situées à une centaine de kilomètres au nord-est de Berbérati.



Mankeur Ndiaye, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et Chef de la MINUSCA, de dire : "la MINUSCA reste résolument déterminée à exécuter son mandat pour la paix et la stabilité en RCA..."