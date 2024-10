Célébration du 75e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : l'Ambassadeur Xiao Han fait ses adieux !

" L'émotion est tellement vive et il est difficile pour moi de vous dire au revoir et de me défaire de mon attachement pour le Sénégal. En tant que diplomate de carrière, l'expérience passionnante et impérissable que j'ai eue à Dakar deviendra un trésor précieux dans ma vie et restera le mien pour toujours", a indiqué l'ambassadeur, Xiao Han lors de son discours d'adieu à la population Sénégalaise, à l'occasion du 75e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine.

La Promotion de "la Ceinture et de la Route" et du FOCAC par le Sénégal

Pour le diplomate Chinois, durant ces quatre années, "nous avons promu ensemble l'expansion de la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays. Avec la promotion de « la Ceinture et la Route » et du FOCAC, la coopération pragmatique sino-sénégalaise est en plein essor.



Ainsi, poursuit-il, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Sénégal, et les projets phares entrepris par nos deux parties tels la Plateforme industrielle de Diamniadio, le Pont de Foundiougne, le BRT de Dakar, le Barrage d'Affiniam et le Centre de données ont apporté une contribution tangible au développement économique et social du Sénégal et sont devenus un exemple à suivre pour la coopération mutuellement avantageuse entre deux pays.



Évoquant les échanges culturels, son excellence, Xiao Huan, rappelle que durant quatre ans," nous avons animé ensemble les échanges culturels entre nos deux pays. Le Gouvernement chinois offre chaque année des bourses d'études aux étudiants sénégalais pour étudier en Chine, et l'Institut Confucius au sein de l'Université de Dakar (L'UCAD) constitue une vitrine importante permettant aux masses sénégalaises de mieux connaître la Chine et la culture chinoise.