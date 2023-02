Célébration des 100 ans du Prytanée militaire : Le chef de l’État annonce l’ouverture d’une deuxième école d’enfants de troupe qui intègrera un personnel féminin

D’ailleurs, l'intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l'instar des autres prytanées africains, devrait selon le président de la République, occuper une place importante dans cette réflexion. D’ailleurs, l'intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l'instar des autres prytanées africains, devrait selon le président de la République, occuper une place importante dans cette réflexion.

1923-2023! Cent ans d’excellence et de persévérance, voilà que l’école prytanée militaire Charles Nchorérée de Saint-Louis fête son centenaire ce samedi 11 février 2023.Sous la présidence du chef de l’État Macky Sall, cette célébration qui est, au delà du Sénégal, une fête de l’Afrique en général, se déroule sous le thème : « Cent ans d’excellence et d’intégration africaine ». Une belle occasion pour le président Macky Sall de féliciter cette dynamique de constance dans le culte de l’excellence dont font montre les élèves de ce prestigieux lieu du savoir qui est aujourd’hui célébré.Cependant, après ces cent ans d'existence, le chef de l’État considère que le Prytanée militaire de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. C’est dans cette optique qu’il a invité, dans son discours, les ministres des forces armées et de l'Éducation nationale à engager la réflexion sur l'ouverture prochaine d'un deuxième prytanée militaire dans une autre région du Sénégal.