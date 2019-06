Célébration de la Korité : La violence et l'insécurité grandissante au cœur du sermon de l'Imam Talla Mbengue

Depuis quelques temps, le Sénégal traverse des moments de tourmente ponctués par l'assassinat à Thiès, de la jeune fille Coumba Yade et à Tambacounda, de Bineta Kamara.

À Tambacounda, c'est aussi les violences notées lors de la campagne électorale pour la Présidentielle. Ainsi, à l'occasion de la célébration de la prière de la Korité ce mardi, à la mosquée de Jama'atoul Ibadou Rahmane, la violence et l'insécurité grandissantes ont été au cœur du sermon de l'Imam Talla Mbengue qui a dénoncé ces actes. Il a appelé les fidèles au respect des préceptes de l'Islam mais aussi à la collaboration entre populations et forces de l'ordre.