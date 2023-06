Cave du Tribunal de Dakar : "Cheikh Bara Ndiaye est à terre à la cave sans assistance médicale", Me Abdinar Ndiaye

Entamant une grève de la faim depuis hier après son défèrement devant le procureur, le chroniqueur de Walf Cheikh Bara Ndiaye a piqué une crise d'asthme à la cave du tribunal de Dakar. En effet, il avait bénéficié d'un retour de parquet ce jeudi 08 juin 2023.



Selon son conseil Me Abdinar Ndiaye, Cheikh Bara Ndiaye est à terre à la cave sans assistance médicale. La robe noire a confié à Dakaractu, que cette situation est due aux mauvaises conditions de détention provisoire qui ne répondent à aucune norme. C'est contraire à nos textes nationaux et internationaux.



Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye a été interpellé chez lui le dimanche 04 juin 2023 suite à un live qu'il avait effectué lors des manifestations violentes à Dakar. Il est reproché des faits d'appel à l’insurrection et actes de nature à compromettre la sécurité publique.