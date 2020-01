Casamance / Coupe de bois, vol de bétail, ... le Cemga en guerre contre les fossoyeurs

Le tout nouveau chef d'Etat-Major des armées était dans le sud du pays pour la revue des troupes des compagnies de Kolda et de Ziguinchor. À la fin de la visite, le général de corps aérien et Cemga, Birame Diop, a déclaré la guerre au pillage de la forêt de la Casamance.



« Que ce soit le braconnage, la déforestation et les autres trafics divers, tout est pris en compte en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité. Nous voulons aussi travailler étroitement avec les populations, les élus locaux et les autorités administratives ».

Le Cemga d'ouvrir un autre front, à savoir le vol de bétail qui hante le sommeil des populations du Balantacounda qui longe la frontière guinéenne. « L’armée est en train de faire tout ce qui est possible pour prévenir le vol de bétail et le combattre en étant très mobile, en étant partout. L’armée va se déplacer dans toutes les zones où le besoin se fera sentir pour des missions de prévention du vol de bétail », a soutenu le patron de l’armée.



Le général de corps aérien a fait le tour des différentes unités pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans les différentes localités de la Casamance. Le constat fait, il précisera : « celle-ci est relativement calme comparée aux situations que nous avons connues plusieurs décennies en arrière, même si dernièrement, nous avons noté quelques cas de braquage menés par des individus isolés... »