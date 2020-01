Carte Nationale de la presse : La commission officiellement installée.

Le ministre de la culture et de la communication a procédé ce matin à l'installation officielle de la commission de la carte nationale de la presse.



À cette occasion, il a tenu à rappeler que "la mise en place de cette commission, à travers l’étendue de ses projets, "montre à suffisance que l'État du Sénégal accorde beaucoup d'importance à la presse pour son rôle dans la société".



L’instauration de cette nouvelle carte de presse qui était très attendue par les professionnels des médias vient, selon le ministre de la culture et de la communication, à son heure car, "seuls les détenteurs de cette carte vont se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias", clarifie t-il.



Le ministre Abdoulaye Diop après avoir procédé à l’installation des 8 membres de la commission dirigée par Daouda Mine, a réaffirmé l'engagement de l'État dans la mise en oeuvre de moyens pour la bonne marche de la commission et l'atteinte de ses objectifs visant l'assainissemnt du milieu de la presse.