Carnet Rose : L'international Sénégalais Pape Abdou Cissé et sa femme ont célébré le baptême de leur enfant.

Le défenseur Sénégalais de l'Olympiacos en Grèce, Pape Abdou Cissé et sa femme ont célébré hier un heureux événement avec le baptême de leur premier enfant. Une cérémonie sobre et privée, marquée par le sceau de la tradition Sénégalaise. En effet, les nouveaux parents ont absolument tenu à arborer des habits traditionnels (Caftan et Grand boubou made in Sénégal.) À cela s'ajoute le fameux Laakh sénégalais (Bouillie de mil plus du lait caillé) qui a été servi aux invités.



Une bonne nouvelle pour le jeune défenseur auteur d'une belle saison avec son club : Abdou Cissé régulièrement appelé par le sélectionneur national Aliou Cissé avec les "Lions" depuis quelque temps, devrait faire partie du groupe qui ira défendre le Sénégal à la prochaine coupe d'Afrique des nations en Égypte...