Caravane nationale de sensibilisation sur l’inscription à l’état civil : les populations de Bokidiawé et de Sinthiou Bamanambé saluent l’initiative et s'engagent.

Lancée le 06 Mai dernier à Diourbel, par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, M. Mamadou Talla, la Caravane nationale d’information et de sensibilisation sur l’inscription à l’état civil continue de sillonner le pays.

A ppuyé par l’Union européenne, le Sénégal met en œuvre le Programme d’appui au renforcement du système d’information de l’État et à la consolidation d’un Fichier national d’identité biométrique au Sénégal dit Programme Nekkal. Ce programme qui est piloté par le Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, a pour objectif général de « Contribuer au respect des droits des personnes liées à la reconnaissance de leur identité par l’amélioration du système d’information de l’état civil efficient et la consolidation d’un fichier national d’identité biométrique sécurisé ». Parmi les activités proposées pour vulgariser l’inscription à l’état civil, il y a l’organisation d’une caravane nationale de sensibilisation sur son importance et les procédures de déclaration, dénommée « Nekkal Tour », autour du slogan « Mon état civil, ma citoyenneté ».

Pilotée par la direction de l’état civil, l a caravane est constituée d’un ensemble d’activités qui seront organisées dans les communes pilotes du Programme Nekkal et capitales régionales, en rapport avec les équipes municipales. Au quatrième jour de la caravane, c’est la région de Matam qui a reçu les caravaniers. Après avoir rendu visite aux potaches du CEM de Nguith (Louga), ils se sont rendus à Bokidiawé et Sinthiou Bamanambé où des fora communautaires ont été organisés. Dans ces deux localités, les populations après avoir salué l’initiative, se sont engagées à maintenir le flambeau de la mobilisation en impliquant surtout les assistants communautaires, les ‘’badiénou Gox’’ mais aussi et surtout les chefs de village. Ces derniers, dans le cadre du programme NEKKAL, seront amenés à jouer de plus en plus, un rôle extrêmement important avec surtout la formalisation du cahier villageois, ou registre d’état civil du village, sous la supervision du maire, officier d’état civil. Dans le cadre du même programme, le chargé de communication du programme, M. Ibrahima Etia, annonce la construction de centres d’état civil secondaires, comme celui de Bokidiawé, la construction et la réhabilitation de centres existants à travers le pays...