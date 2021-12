Cap Skirring : Le message d’encouragement du ministre Alioune Sarr, à son arrivée à l’aéroport.

Fraîchement réhabilité, l’Aéroport international du Cap Skirring est fin prêt pour accueillir les premiers touristes de la saison. Pour le lancement de cette saison touristique, ce sont plus d’une centaine de touristes qui sont attendus aujourd’hui dans cet aéroport de la région de Casamance. Et c’est comme pour marquer le coup au fer rouge, que le ministre du Tourisme et des transports aériens, accompagné du directeur général d’Air Sénégal, de celui du Tourisme, et de celui de l’Aibd, a transmis le message de félicitations, au nom du président Macky Sall.



Des félicitations adressées au Dg de l’Aibd, Doudou Ka ‘’pour l’excellent travail abattu que le ministre dit venir visiter, avec ses collaborateurs, aujourd’hui, 5 décembre dans l’aéroport international Cap Skirring. Cet aéroport réhabilité qui, ce jour, va accueillir, à 13 heures, le premier vol de la compagnie Transavia pour le Club Méditerranéen et qui consacre l’ouverture de la saison touristique’’.



‘’L’aéroport du Cap Skirring fait partie des aéroports que le président Macky Sall a décidé de réhabiliter dans le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (Pras 1 et Pras 2).



‘’Nous vivons cette crise sanitaire causée par la Covid qui a affecté lourdement le secteur du tourisme et des transports aériens. C’est pourquoi, le président Sall avait instruit le gouvernement, et notamment le ministère des Transports aériens de diligenter les travaux de réhabilitation de l’aéroport international Cap Skirring qui était une condition sine qua non pour les acteurs touristiques de la région, notamment du Club Med qui est le plus grand acteur ici au Cap de démarrer la saison touristique. Cet objectif a été atteint grâce à la diligence des services de l’Aibd. Sa avec dextérité et beaucoup de qualité’’, a déclaré Alioune Sarr, au micro de Dakaractu.



Des messages de félicitations qu’il a adressés à l'entreprise Eiffage qui, dit-il, dans un délai de 75 jours, a été sur le terrain pour gérer les travaux. ‘’C’était un défi qu’il n’était pas évident de relever et grâce à l’expertise de nos ingénieurs. Mais également, à l’engagement du Dg de l’Aibd que nous avons pu réaliser ces travaux. C’est tout cela qui fait que cette visite a été extrêmement importante’’.





L’occasion a été mise à profit par le ministre pour lancer un appel à l’endroit des acteurs. ‘’On a travaillé des périodes difficiles avec la Covid, mais avec l’aide de Dieu nous sommes en train de relancer le tourisme dans la région. Je lance un appel à tous les acteurs de se mobiliser comme ils l’ont fait pendant la période de la résilience, autour de la Covid-19, pour que ce défi que nous avons engagé ensemble depuis 2 ans, nous puissions encore le réussir’’, dira Alioune Sarr.



Rappel a été fait, par lui, des 82 milliards injectés ‘’dans le tourisme et les transports aériens par le président durant cette période pour soutenir Air Sénégal, l’agence de l’aviation civile, mais également des structures comme Aibd, comme la Haute autorité pour nous permettre, aujourd’hui, d’être en mesure de réaliser ces chantiers importants. Voilà pourquoi, nous devons continuer d’être mobilisés dans ce combat contre la Covid, pour le tourisme et le transport aérien’’, a-t-il confié, dans sa déclaration.