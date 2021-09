Candidat de Benno à la Médina : le comité des Socialistes dément toute décision entérinée et précise les contours de son choix.

Les dés sont jetés en perspective de la préparation des prochaines élections municipales et départementales en janvier 2022. À l’instar des autres partis de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Parti Socialiste, prépare aussi et de manière résolue, ces rendez-vous électoraux.



Dans un communiqué sorti ce vendredi afin d’informer sur la position du Parti socialiste sur certains agissements au niveau de la Médina, les membres du comité précisent qu'ils n'ont mandaté aucune entité ou personne physique pour diriger les consultations auprès des alliés dans la coalition BBY pour la confection d'une liste d'investis.



Par conséquent, toute déclaration ou agitation allant dans ce sens n'engage que leurs auteurs. Le Comité des Socialistes de la Médina entend prendre les décisions et dispositions pratiques liées à sa participation aux prochaines élections locales, après une large concertation avec les responsables et militants socialistes, et une écoute sereine des populations de la Médina.



Le comité des socialistes exprime sa volonté de présenter un candidat à la candidature dans Benno Bokk Yaakar et travaille d'ores et déjà dans ce sens et appelle à l'unité dans la coalition de la majorité présidentielle et à l'unicité dans le choix du candidat qui mènera à la victoire.



Le Parti Socialiste à la Médina, félicite les populations de la Médina pour leur mobilisation et les invite à la constance dans cette dynamique gagnante au soir du 23 Janvier 2022.