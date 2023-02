Campagne de commercialisation de l’arachide à Kolda : « Nous allons résilier les contrats avec les entreprises pour manque de respect des délais de livraison… On a collecté actuellement 16.000 tonnes… » (Modou Diagne Fada, DG Sonacos)

En visite dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’arachide à Kolda, Modou Diagne Fada le DG de la Sonacos estime qu’il va résilier les contrats avec les entreprises chargées des travaux d’implantation des machines de décorticage. En ce sens, il soutient que ces entreprises n’ont pas respecté le délai de rigueur pour livrer les travaux à temps. Il a fait cette annonce ce lundi 06 février dans la capitale du Fouladou. Dans la foulée, il précise que le centre de réception intermédiaire (CRI) a collecté 5.400 tonnes d’arachide tandis qu’au niveau national, on a collecté 16.000 tonnes. Cette visite a permis au DG aussi de faire un état des lieux du CRI puis d’expliquer la tendance baissière de la collecte qui serait due selon lui, à une « spéculation ».



À en croire Modou Diagne Fada, « nous allons résilier les contrats avec les entreprises pour manque de respect des délais de livraison des travaux. Par exemple aujourd’hui, avec ce retard des travaux, si on avait plus de douze mille tonnes on aurait eu de sérieux problèmes. C'est pourquoi, on va résilier les contrats et voir comment travailler avec d'autres entreprises pour une installation effective des machines de décorticage. »

Dans la foulée, il précise : « on a collecté actuellement 16.000 tonnes au plan national. Et Kolda occupe la première place du peloton avec 5.400 tonnes coïncidant au même tonnage que l'année passée à la même période. À ce titre, je rappelle que cette année, on a atteint un prix jamais connu par la Sonacos, notamment 450 f le kg à l'usine. »

Revenant sur la baisse de la collecte, il souligne « la tendance baissière de la collecte s'explique par la spéculation, l'attente de certains producteurs pour avoir un meilleur prix et les rabatteurs entre autres. » Cependant, il rappelle « les greniers sont bien pleins, malgré que nous soyons loin des objectifs de collecte du tonnage… »





Cette visite du DG de la Sonacos a permis de constater la situation des travaux du CRI, notamment l’installation des machines de décorticage qui tarde à être effective. C’est pourquoi, il a souhaité qu'à son retour que le bassin qui doit recevoir les machines soit prêt. En ce sens, il n'a pas manqué de saluer le travail abattu par les agents de la Sonacos de Kolda malgré un hivernage qui n'a pas répondu aux attentes…