Campagne de commercialisation de l'arachide/ Manque de graines: La Sonacos Lyndiane sera obligée de se séparer de ses saisonniers...L'usine n'a pu réceptionner que 4.000 tonnes.

À la Sonacos Lyndiane, c'est la période des vaches maigres. Au moment où la campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein, l'usine peine à faire le plein. Ainsi, depuis le début de la campagne, seules 4.000 tonnes ont été réceptionnées dans le bassin arachidier. " C'est en deçà de nos attentes", a regreté le directeur général de la Sonacos SA, Modou Diagne Fada, lors d'une visite ce samedi à Lyndiane.

À le croire, les causes sont multiples. Il s'agit entre autres de la spéculation, du phénomène du stockage par certains opérateurs et de l'exportation. Et pourtant, le directeur général dira que de nombreux efforts ont été faits, mais en vain. Car de 300 Fcfa le kilogramme à l'usine, la Sonacos est passée à la vitesse supérieure en achetant à 450 Fcfa.

Les conséquences ne vont pas ainsi tarder à pointer leurs bouts du nez. Et selon Modou Diagne Fada, la conséquence immédiate est relative à l'emploi, car l'usine sera obligée de se séparer de ses saisonniers( ceux ayant des contrats à durée déterminés) et ne va pas également pouvoir en recruter d'autres. La seconde conséquence et pas des moindres, c'est le volet économique qui va durement impacter ladite usine.

Toutefois, le directeur général de la Sonacos SA de rassurer que l'usine n'a pas encore dit son dernier mot. D'après lui, la campagne va prendre fin au mois de mai et d'ici là la situation pourrait se décanter, notamment du côté des grands stockeurs qui tôt où tard vont sortir leurs graines pour les vendre. Pour l'avenir des saisonniers et de l'usine elle-même, Modou Diagne Fada dit compter sur le soutien de l'État et de ses partenaires avant de rappeler le projet de mise à niveau de la Sonacos...