Campagne agricole à Kolda : bon comportement des cultures… une pluviométrie excédentaire… de bons rendements en vue…

À en croire Moussa Baldé, « nous étions avant ici à Saré Mamady pour voir les périmètres agricoles de Chérif Léheib Aïdara, président de la coopérative Union des forces agricoles de Kolda. Cette dernière a emblavé plus de 450 ha d’arachide, beaucoup de riz. Ayant bénéficié aussi d’un tracteur, cette coopérative est en train d’impacter sérieusement l’agriculture dans la région de Kolda. »



Revenant sur les faits saillants de la campagne agricole, il soutient : « la météo avait annoncé un hivernage précoce et actuellement on est à plus de 90% des semis alors que l’année dernière à la même période, je ne pense pas qu’on avait 50% des semis. Sur la route, on a observé de beaux champs d’arachide, de mil ou de maïs en dehors des périmètres que nous avons visités. » C’est pourquoi, il précise : « nous pensons que cet hivernage est très bien parti comme l’avait annoncé la météo. Pratiquement tous les postes pluviométriques sont quasiment excédentaires pour confirmer les prévisions de la météo. D’ailleurs, il a plu plus de 100 mm à Ranérou et à Matam. Nous avons un grand espoir pour cet hivernage en espérant que cela va continuer dans cette lancée. »



Dans la foulée, il ajoute : « cette année, on a mis dix fois plus d’engrais que l’année dernière à la même période. À ce titre, j’annonce aussi que j’ai reçu une lettre de l’Office chérifien du phosphate qui a mis à la disposition du Sénégal dix mille tonnes de DAP gratuitement et cinq mille tonnes de DSP. Et je pense que pour la contre saison prochaine au moins il n’y aura pas de problème de DAP. »



À la vallée de Léba, il souligne que lors de sa dernière visite l’accès était difficile du fait de vallées non aménagées avec des ponts de fortune. Aujourd’hui, avance-t-il « grâce à notre programme le Proval/cv, la vallée est en train d’être aménagée avec des ouvrages de retenue d’eau. Mais également, il y a une piste facilitant le passage des populations et des véhicules de gros calibres. Nous sommes satisfaits de ces réalisations dans la vallée où les femmes peuvent s’adonner à la riziculture grâce aux deux tracteurs. Donc la mécanisation est une réalité dans la zone. »

Il a aussi visité les travaux de délocalisation du siège de la Sodagri à Kolda validé par le Conseil d’administration. « Les travaux avancent à plus de 65% et nous espérons bientôt son inauguration. Cette politique de proximité permet de rapprocher la direction générale de sa zone d’intervention à l’image de la SAED à Saint-Louis. »

Pour Chérif Léheib Aïdara, (président UFAK/khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady), « nous avons commencé l’hivernage dans de bonnes conditions avec des semences de qualité en l’attaquant dès le 19 juin. Ici, nous sommes dans un champ de riz de type nérica 19 et le sahel 108. » Il a saisi cette occasion pour « féliciter le Pr Moussa Baldé qui a bien compris la vision du président de la République pour un Sénégal émergent et une agriculture productive. » Et puis, il ajoute : « aujourd’hui, dans notre secteur, le tracteur nous a aidé à anticiper sur l’hivernage et à emblaver plus avec des cultures à temps. D’ailleurs, l’arachide est en floraison et va produire bientôt. Il y a trois ans dans notre contrée, on ne pouvait pas cultiver plus de 50 ha. Aujourd’hui, le seul village de Saré Mamady dépasse les 70 ha. Et ça c’est une première grâce au ministre de l’agriculture… »