Cameroun/Retransmission de la coupe du monde : pour s’être fait pirater, la FIFA menace de couper le signal de Crtv

En raison du piratage de Crtv au Cameroun, certaines chaînes de télévision, comme Équinoxe, LTM et de Dash, risquent de voir leur signal coupé par la FIFA. En effet, l’instance dirigeante du football mondial, dans un communiqué rendu public ce mardi soir 22 novembre 2022, a menacé de couper le signal du mondial à la Crtv. La télévision à capitaux publics a acquis les droits de retransmission du mondial qatari en « free to air » auprès du groupe togolais New World TV, diffuseur officiel de la compétition en Afrique francophone. Ainsi donc pour s’être fait pirater, la direction générale de la Cameroon radio télévision (Crtv), risque de perdre ses droits de diffusion du mondial.





Au Cameroun, la Crtv est seule détentrice du droit de diffuser la Coupe du monde 2022 parmi les médias audiovisuels camerounais. Cependant, plusieurs télévisions à l’instar d’Equinoxe TV, Dash TV et LTM reprennent illégalement ce signal. Toute chose qui selon la Crtv, a occasionné des menaces de l’instance faîtière du football dans le monde. Si l’on s’en tenait au communiqué de la FIFA, la RTS au Sénégal risquait de subir les mêmes menaces, si le CNRA n’avait pas coupé le signal de ITV qui d’après la RTS avait piraté son signal.