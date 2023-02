CULTURE - Aïda Mbodj intronisée « Super Linguère- Mbodjène » par le Bour Diognick Macoumba Mbodj, samedi prochain

Elle ne sera plus qu’une simple députée. Son statut politique devra faire de la place, désormais, à une nouvelle envergure sociale octroyée chez les « Mbodj ». Aïda Mbodj, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, sera dès le samedi 04 février 2023 intronisée « Linguère » par « Buur Diognick Macoumba Mbodj » de la Famille Ndiack Arame Bakar. L’information est donnée par ses parents qui annoncent que la cérémonie aura lieu à Bambey.

Ces parents parlent même de « super linguère- Mbodjiène » pour lui marquer sa reconnaissance. Ces derniers signalent que tous les « Mbodj » de Dakar, du Saloum, du Sine, du Ndiambour, du Waalo et du Baol ont été consultés pour avis favorable. Assane Lèye, enseignant, historien- chercheur associera à cette grande lignée le Khalife des Mourides, celui de Ndiassane Cheikhal Bécaye Kounta mais aussi Lat Dior, Alboury Ndiaye, Kor Ndaama, etc…

Un accoutrement exceptionnel est annoncé pour l’ancien ministre de Wade et maire de Bambey avec des coups de feu d’alerte et de consécration afin d’assurer à la cérémonie un maximum de solennité. Bira Kâne Mbodj, Serigne Saliou Mbodj et les autres qui ont fait face à la presse , confieront que Aïda Mbodj a rempli tous les critères pour mériter ce nouveau statut.