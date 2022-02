CRD Daakaa 2022 : « Toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement de l'événement » (Antoine Félix Diome)

Le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, a présidé cet après-midi, la réunion nationale préparatoire du Ziarra annuel du "Daakaa" édition 2022. C'était en présence des chefs de service de l’État et du Comité d’organisation du Daakaa de Médina Gounass dirigé par Thierno Seydou Ba.



Une rencontre qui a permis d’identifier les derniers impairs qui pourraient perturber l’organisation de cet événement d'envergure. Ainsi tous les points ont été évoqués : sécurité, hygiène, approvisionnent en eau et aménagement du site entre autres.



Dès lors, le ministre de l'intérieur a pris l'engagement de faire tout le nécessaire pour rendre effectives les mesures qui ont été préconisées de part et d'autre. Il invite aussi les services de l’État à honorer tous ces engagements avant le Jour J.



Enfin, Thierno Ibnou Oumar Ba, le frère du khalife, a formulé des prières pour un bon déroulement de la Ziarra prévue du 6 au 14 Mars 2022.