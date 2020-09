CPRE/PAP2A : «Le maître mot c'est la souveraineté. Qu'elle soit alimentaire, industrielle, pharmaceutique... » (Zahra I. T. Diop, MMESS)

Le Conseil Présidentiel sur la Relance de L'Économie qui s’est tenu ce 29 septembre au CICAD a été une occasion pour recueillir l'avis de tous les secteurs dans le cadre de la restitution du PAP2A doté d'un budget environ de 14.712 Milliards de FCFA.



Selon Zahra Iyane Thiam Diop, la Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, « les syndicats, la société civile, toutes les catégories socioprofessionnelles, se sont prononcés. Le maître mot, c'est la souveraineté. Qu'elle soit alimentaire, industrielle, pharmaceutique maintenant accompagnée de la reforestation, de la prise en charge du paquet sociale. »



Ce PAP2 Ajusté et Accéléré suscite déjà beaucoup d’espoir chez certains, selon toujours Mme Diop. « Je pense que c'est un plan qui peut nous permettre de revenir sur le taux de croissance, de le maintenir, d'aller vers les croissances positives qui entrent dans le cadre de l’horizon même du PSE de manière générale » , ajoutera-t-elle.