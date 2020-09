CPRE/PAP2A : " Il est temps que cette question du consommer et du produit local soit réglée " (Macky Sall)

La Covid-19 a révélé des vulnérabilités potentielles qui exposeraient notre pays à des pénuries en cas de rupture de fret par exemple ou de rétention tout simplement de certains produits par les pays exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins. Du moins c'est l'avis du président de la République Macky Sall. « Nous avons assisté pendant cette crise à une guerre de masques sur les tarmacs des aéroports chinois où le plus offrant achetait des millions de masques pour les ramener chez lui », a-t-il annoncé. Cette guerre va se produire si le vaccin était trouvé avec les pays qui n'auront pas les moyens pour se payer le luxe d'acheter le vaccin pour les citoyens. Le plus offrant aura la primeur selon toujours le chef de l'État. Alors, pour le président de la République Macky Sall « cet enseignement doit nous pousser justement à articuler notre politique économique. D'abord à produire ce que nous consommons. Il est temps que cette question du consommer et du produit local soit réglée. L'agriculture et l'industrie pharmaceutique doivent être des secteurs de relance prioritaire... » , dira-t-il lors de son discours d'ouverture au Conseil présidentiel sur la Relance de l'Économie qui s’est tenu ce 29 Septembre au Cicad.