COVID-19 : Le Sénégal affiche plus de guéris que de malades sous traitement.

Pour la deuxième fois, le Sénégal vient de renverser la tendance en affichant plus de guéris que de malades sous traitement. C’est ce que révèle le point du jour fait par le ministère de la Santé.



En effet, sur 3.161 cas déclarés positifs depuis le 02 mars, 1.565 ont recouvré la santé tandis que 1.559 continuent d’être suivis dans les centres de traitement. Une bonne nouvelle qui ne confirme cependant que la dynamique dans laquelle s’est inscrit notre pays qui enregistre depuis quelques temps pas moins de 50 guéris par jour.



À l’instar de beaucoup de pays africains, le Sénégal a très tôt pris fait et cause pour le protocole Raoult en administrant aux patients atteints de Covid-19 de l’hydroxychloroquine avant d’y associer l’azithromycine.



Une analyse rétrospective révélera que ce traitement raccourcit le séjour hospitalier des patients diagnostiqués positifs au Coronavirus.



Il a été constaté selon le Pr Seydi qui est le responsable de la prise en charge médicale des malades Covid-19 au Sénégal, que la durée médiane des patients qui n’avaient pas pris de médicament était de 13 jours. Cette durée était de 09 jours quand les patients avaient pris l’hydroxychloroquine. La durée médiane était de 09 jours quand les patients avaient pris l’association hydroxychloroquine et l’azithromycine. Mieux, il a été noté que la précocité du traitement permettait d’avoir d’une durée médiane d’hospitalisation de 08 jours.



Ces bons résultats et la quasi-absence d’effets secondaires, puisque sur 362 patients, seuls 12 avaient des effets secondaires, ont encouragé l’équipe du Pr Seydi à maintenir le traitement.