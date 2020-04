COVID-19 À TOUBA / 11 millions mobilisés par l'ADOPE/T pour participer au combat contre la maladie.

L'Association des Opérateurs Pour le Développement Économique de Touba vient de remettre un chèque de 5 millions de francs au sous-préfet de Ndame à verser au trésor en guise de participation financière au combat mené par l'État du Sénégal contre la propagation du covid-19 au Sénégal. Six autres millions de fancs ont été dégagés et investis dans l'achat de denrées alimentaires et de produits antiseptiques.



Mohamed Ndiaye, le Président de la structure, regrette déjà le bilan macabre de la maladie, avant d'inviter les populations à redoubler d'efforts dans le respect des mesures d'hygiène édictées par l'administration médicale.



Mansour Diallo, le sous-préfet, se rejouira du geste avant de signaler que Touba n'est plus loin de compter zéro cas de covid-19 avec l'espoir de voir guérir les deux seuls malades internés au centre de santé de Darou Marnane. Pour finir, il sensibilisera les populations autour du caractère dangereux des cas dits communautaires...