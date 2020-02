COOPÉRATION / Mbacké et la Nouvelle région d'Aquitaine vers le renforcement du partenariat

Le département de Mbacké a reçu vendredi, le Président de la nouvelle région d'Aquitaine, Alian Rousset, venu s'enquérir de l'état d'exécution des projets ficelés entre sa localité et les départements de Mbacké et de Fatick depuis 2011. Reçu par son homologue Serigne Fallou Mbacké, l'hôte du département a déclaré son satisfecit par rapport aux avancements notés dans le déroulement des activités entamées et qui ont concerné les secteurs de l'eau, de l'élevage de chèvres, des énergies renouvelables, la formation des jeunes, etc...



« Je suis venu voir les résultats de ces actions. C'est un succès que j'ai noté, surtout dans le domaine de l'élevage des chèvres, mais aussi dans le domaine de l'eau avec la mise en place de deux châteaux d'eau avec la production d'eau non saline. On va continuer dans ce sens », dira Alain Rousset.



Serigne Fallou Mbacké, Président du Conseil départemental de Mbacké, abondera dans le même sens, estimant qu'il s’était agi, avec ses partenaires, de mettre en branle des projets structurants au niveau des départements de l'entente Diourbel-Fatick profitables à tout le monde. « Ces accords se terminent en 2020 et dès le mois de juin prochain, d'autres accords seront signés », précise le leader politique...