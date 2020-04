COMMUNIQUE DE PRESSE : Banque de Dakar et ASKIA Assurances annoncent le lancement du module assurance de l’application KASH KASH

Banque de Dakar et ASKIA Assurances nouent un partenariat en faveur de l’assurance digitale, disponible sur l’application KASH KASH. Une innovation pertinente pour éviter les déplacements et les contacts physiques tels que recommandés actuellement par les autorités sanitaires.

Banque de Dakar et ASKIA Assurances sont heureux de vous annoncer le lancement du module assurance de l’application KASH KASH, avec les offres de la Compagnie ASKIA Assurances. En mettant en commun leurs expériences du digital, Banque de Dakar et ASKIA Assurances vous offrent la possibilité de souscrire, via une application moderne et simple d’utilisation, vos assurances automobile, voyage et multirisque habitation à des tarifs compétitifs. Grâce à l’application KASH KASH, achetez et payez votre assurance en quelques clics seulement, et faites-vous livrer votre contrat dans les heures qui suivent. Votre application KASH KASH est téléchargeable sur Play Store et App Store. Nous vous remercions pour votre aimable attention.