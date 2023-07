COKI/ Conséquences du concert de casseroles: 9 membres de Pastef envoyés en prison

9 membres de Pastef-Coki ont été déférés le lundi au parquet de Louga, puis envoyés en prison. Selon l’observateur, Ils ont été arrêtés suite à une plainte déposée par un proche du maire de la localité. La victime qui se trouvait au domicile du maire, a reçu un coup de pierre. Les auteurs se trouvaient dans la foule qui organisait un concert de casserole dans les artères de la ville. Les organisateurs de ce «tapage sonore» ont été indexés.



Condamnant avec la dernière énergie la décision du gouverneur de Dakar qui avait interdit la tenue de cérémonie d'investiture que le Pastef voulait organiser au stade Amadou Barry de Guédiawaye, Ousmane Sonko, candidat à la prochaine Présidentielle, avait instruit ses proches de sortir en masse pour organiser des concerts de casseroles sur toute l'étendue du territoire national. Cet appel a été entendu par les responsables de la section communale de Pastef-Coki, dans le département de Louga. Ces derniers, à l'image des autres «pastefiens» du pays et même de la diaspora, s'étaient mobilisés, samedi dernier, pour organiser un grand concert de casseroles chez eux.



Le journal de préciser, dès que le signal a été donné à 20H30, les inconditionnels d'Ousmane Sonko, portant par devers eux des ustensiles de cuisine, des pots vides, des couvercles... ont sillonné les différentes artères de la ville tambourinant sur tout ce qui pouvait faire du bruit. Alors, après une bonne trentaine de minutes de «tapage sonore», les responsables de la section Pastef-Coki qui étaient à la tête d'une foule immense, ont décidé de rebrousser chemin.



Cependant, alors qu'ils empruntaient la route passant par le domicile du maire de Coki, des manifestants y ont jeté des pierres. Il se susurre qu'un parmi les individus qui s'y trouvaient, a été atteint par une pierre. Il s'en serait sorti avec des blessures attestées par un certificat médical. D'autres sources ont également révélé qu'après le jet de pierre, une bataille rangée avait opposé des responsables de Pastef à ceux de l'Alliance pour la République (Apr).



Après cet incident, une plainte a été déposée contre les organisateurs du concert de casseroles à la Brigade de gendarmerie de Coki. Les hommes en bleu qui se sont saisis du dossier ont convoqué, tour à tour, des membres du bureau de la section communale de Pastef. Ces derniers qui ont déféré à la convocation, ont été entendus sur les faits à eux reprochés. D'après des sources proches du dossier, ils ont balayé d'un revers de la main les accusations portées contre eux.



Après bouclage de l'enquête préliminaire, les 9 membres du Pastef ont été déférés lundi dernier au parquet de Louga. Les mis en cause ont été entendus hier par le procureur de la République. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Louga pour troubles à l'ordre public et coups et blessures volontaires.