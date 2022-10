COALITION SAMM SUÑU REEW - La Présentation de Pape Modou Fall, Président de la structure !

La Coalition Républicaine SAMM SUNU REW, la cadette des coalitions avec une pointure de grand pour la bonne marche du pays.

Née dans un contexte politico-social plein de velléités exercées par des opposants du gigantesque bilan de son Excellence, le Président Macky Sall, la coalition Républicaine Samm Sunu Rew, a ravi la vedette aux autres. Incarnée par des hommes et des femmes, de jeunes et de personnes de référence, ce dernier né de la classe politique s'est distingué par des actions concrètes très appréciées par nos compatriotes d'ici et d'ailleurs. C'est là un vrai motif de satisfaction pour nous et pour nos militants et sympathisants.

Pour rappel, la bonne note obtenue à travers nos nombreuses et diverses actions de haute portée sociale a été facilitée par le tableau reluisant des réalisations de Son Excellence Macky Sall. Nous ne faisons que réconforter le chef de l’État, président de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar dans sa vision d'un Sénégal pour tous et par tous.

Nous pouvons oser dire que le train de l'émergence avec ses wagons de merveilles dans les infrastructures, dans le social, dans le sport, dans la religion, la culture, le dialogue est passé à toutes les gares avec un accueil chaleureux. Les populations vous disent merci et témoignent leur gratitude pour avoir permis à tout sénégalais de circuler librement dans un confort et dans les délais de Saint-Louis au Cap Skiring, de Bambey à Bakel, de Salémata à Soumbel, de Galoya à Gossas et j'en passe pour rouler avec sûreté sur l'autoroute Ila Touba.

Avec cette liste de réalisations observables et palpables, notre pays se conforte dans sa place de vitrine du concret dans une ambiance de démocratie, de paix et de concorde, intrants majeurs pour le développement de notre cher pays.

Nous invitons toutes les forces vives à participer à la consolidation de ces acquis.

Nous saisissons aussi cette occasion pour souhaiter un bon Gamou à la Ummah. Des souhaits de bonne rentrée scolaires méritent d'être formulés pour toute la communauté éducative.

Vive le Sénégal, vive la coalition Républicaine Samm Sunu Rew.

Le président Pape Modou Fall, Directeur de l'Emploi.