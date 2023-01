CIDA/Dakar II : "Nous pensons que ces efforts n'atteindront les résultats escomptés que s'ils sont accompagnés d'actions concrètes." (Kolyang Palebele, président OPA)

La 2ème conférence internationale de Dakar, sur l'agriculture portant sur le thème "Nourrir l'Afrique", a servi de cadre de plaidoyer et de proposition à l'organisation panafricaine des agriculteurs (OPA), qui regroupe diverses Organisations Paysannes (OP) d'Afrique. Ces acteurs du système alimentaire ne trouvent pas la pertinence de mettre en œuvre des initiatives pour la souveraineté alimentaire sans la participation active des organisations paysannes qui sont à tous les niveaux des partenaires à part entière.

En effet, l'organisation panafricaine des agriculteurs, (OPA) a formulé des recommandations axées dans plusieurs domaines sur une alimentation et une agriculture durable, qui répondent aux besoins et aux attentes des OPs et du secteur agricole en Afrique.



Tout d'abord, OPA invite la BAD et les banques centrales africaines à mettre en place des stratégies, des programmes, des lois et des règlements permettant aux banques de développement et commerciales ainsi qu'aux institutions de microfinance, d’avoir accès aux financements. Quant aux autorités politiques nationales, les acteurs du système alimentaire sollicitent la bonne gouvernance mondiale et le renforcement de l'accès aux mécanismes de financement et d'assurance pour l'agriculture.

Concernant les institutions d'intégration économique régionales et continentales, ils ont plaidé pour le renforcement du commerce inter-régional et continental et la performance communautaire pour ceux issus de systèmes de production durables. Et enfin, ils ont invité les partenaires à renforcer leur appui aux États et aux institutions continentales et régionales pour mettre en œuvre des politiques, des stratégies et des mécanismes pour un financement et des investissements plus importants et plus efficaces dans le secteur agricole. "Nous on pense qu'un tel sommet devra permettre à tous les partenaires au développement, les financiers surtout, à prendre en compte les différentes actions prévues par les pays. Nous pensons que ces efforts n'atteindront les résultats escomptés que s'ils sont accompagnés d'actions concrètes", ont dit Kolyang Palebele et ses camarades...