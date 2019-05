CHEIKH BASS CHEZ LES BAAY-FALL / Le porte-parole du Khalife des Mourides rencontre Serigne Cheikh Dieumb Fall et plusieurs autres dignitaires de la communauté

Après plus de deux semaines de ramadan pendant lesquelles ils ont investi des millions de francs afin de procurer aux populations de Touba des ndogous copieux, les Baay-Fall ont eu, ce jeudi, le bonheur de recevoir la visite surprise du porte-parole du Khalife général des Mourides. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, en effet, comme à son habitude depuis qu'il officie au poste de porte-parole de la communauté Mouride, leur a rendu visite afin de les féliciter au nom de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou pour les efforts soutenus qu'ils ont déployés dans ce sens, perpétuant ainsi une tradition qui date de Mame Cheikh Ibrahima Fall.



C'est ainsi que Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rencontré le Khalife général des Baay-Fall Serigne Cheikh Dieumb Fall avant de s'entretenir successivement avec Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Modou Aminata Fall , Serigne Mor Talla Fall et Serigne Cheikh Ndigël Fall etc... Des moments mis à profit par les dignitaires Baay-Fall pour faire part de toute leur gratitude et de réaffirmer leur engagement indéfectible à servir Serigne Touba.