CHEIKH BASS ABDOU KHADRE : « Serigne Saliou Mbacké a été le premier à lutter contre les inondations à Touba »

Se félicitant des exploits réalisés tour à tour par les différents Khalifes Généraux de Touba qui ont successivement tiré les rails de Diourbel à Touba, construit et agrandi la grande mosquée, démarré et amélioré le réseau d'assainissement, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a voulu montrer que jamais les mourides n'ont accepté de jouer aux attentistes face aux difficultés. Il représentait Serigne Mountakha Mbacké Bassirou à la cérémonie de lancement des travaux initiés par Touba Ca Kanam pour endiguer le phénomène des inondations au niveau de 20 points bas.



Ainsi, rappelera-t-il que c'est le regretté Serigne Saliou qui avait été le premier à dégager 600 millions et à l'investir dans le secteur de l'assainissement. Ensuite l'État est venu en appoint avec 10 milliards. Le porte-parole du Khalife ne manquera pas de saluer le millard injecté en 2012 par Serigne Sidy Mokhtar Mbacké à la suite de grosses inondations qui avaient touché Touba et tous ses quartiers. Il félicitera l'association Touba Ça Kanam et leur transmettra "l'espoir et les prières du Patriarche de Darou Miname."