CESE : la nouvelle composition du bureau

Lors de l’ouverture de la 2ème Session ordinaire de l'année 2020, le bureau du Conseil économique social et environnemental (CESE) a été renouvelé. Selon une note parvenue à Dakaractu, en plus de la Présidente Aminata Touré, le nouveau bureau est composé de Baïdy Agne qui occupe le poste de premier vice-président. Mody Guiro assure la deuxième vice-présidence. Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) rempile au même poste. Il est suivi d’Amadou Moustapha Ndiaye qui vient en troisième position. Il représente dans le Conseil la chambre des métiers dont il est le Président. Le bureau, renseigne la même source, a enregistré un nouveau venu en la personne de Oumar Ba, 4ème vice-président, par ailleurs maire de Ndiob. Ndèye Fatou Sougou et Woula Ndiaye occupent respectivement la 5ème et 6ème vice-présidence. Le Pr Ibrahima Mbow est le premier Secrétaire élu. Il sera secondé dans sa tâche par Coumba Ndiaye, Mame Awa Cheikh, Ndiouck Mbaye, Gade Sall et Maguèye Ndiaye.

Les présidences de Commission ont été elles aussi pourvues peut-on lire sur la note et Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Mèdes) retrouve la présidence de la Commission de l'Economie, des Finances et de la conjoncture. Emile Wardini en est le rapporteur. La Commission du développement rural est dirigée par Dame Diouf. Comme la Commission Cadre de vie, environnement dirigée par Woré Gana Seck. Serigne Mboup, opérateur économique, prend la tête de la Commission de développement industriel et Mademba Sock celle de la Santé et des affaires sociales. El Hadj Momar Samb est à la tête de la Commission de la Jeunesse et de l'Education. Birahime Seck en est le rapporteur. Mamour Ndary Ba préside la Commission Développement territorial. Enfin la Commission du Plan, des Etudes générales et Synthèse est dirigée par Maimouna Isabelle Dieng, conclut le document.