CESE - Lamine Ba aussi nommé conseiller spécial.

Après avoir nommé Awa Guèye Kébé à un poste stratégique, Idrissa Seck a décidé de nommer un autre ancien membre du PDS au Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Il s’agit du Dr Lamine Ba. Ce dernier a été nommé ce matin conseiller spécial, chargé du Pôle Coopération internationale, Partenariat et Diaspora. C’est dire que cet expert en fonctionnement des organisations internationales est appelé à jouer, sous les instructions du leader de Rewmi, un rôle décisif pour donner corps aux objectifs assignés à l’institution, en temps de recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine.



Un fait mérite d’être souligné : Awa Guèye Kébé, qui dirigeait le tentaculaire ministère de la Femme sous la présidence de Abdoulaye Wade et Lamine Ba sont réputés pour leur leadership et pour le culte qu’ils vouent à la transparence. Ils n’ont jamais été inquiétés par la justice sénégalaise pour mauvaise gestion. Pour mémoire, M. Ba était le ministre de l’Environnement dans le premier gouvernement issu de l’Alternance démocratique de l’an 2000.



À la tête du ministère de la Coopération internationale, c’est lui qui avait conduit l’opération ayant abouti à l’accueil d’étudiants haïtiens au Sénégal, en octobre 2010. À son instigation, un point sur le quotidien de ces hôtes était d’ailleurs périodiquement tenu en conseil des ministres.



Dans cette perspective de regroupement de la famille libérale, le ralliement de Dr Lamine Ba est une caution, puisque l’intéressé a eu à exercer les fonctions de vice-président de l’Internationale libérale. Il est, de ce fait, une haute figure du libéralisme panafricain.



Lamine Ba, est aussi secrétaire général de Rewmi. Il fait partie des rares éminents acteurs de la Longue marche du Sopi à avoir soutenu la candidature de Idrissa seck à la présidentielle de 2012. C’est au lendemain de l’accession de Macky Sall au pouvoir qu’il a fondé le Parti de la liberté et de la citoyenneté (Plc).



À quelques encablures de la présidentielle de 2019, il rejoint Rewmi pour participer à la mise sur pied de la grande coalition qui a soutenu la candidature de l’ancien Premier ministre.