CAN mini-foot Libye / Finale Sénégal-Côte d'ivoire : "On méritait la victoire on a été fort mentalement" (Sélectionneur Côte d'Ivoire)

Victorieuse contre le Sénégal lors de la finale de mini-foot qui s'est déroulée en Libye ce 12 mai, la Côte d'Ivoire a lentement mais sûrement fait son chemin pour se retrouver sur le toit de l'Afrique. Selon leur sélectionneur national "la meilleure équipe a gagné ce soir, nous sommes venus avec huit joueurs, mais on a été fort mentalement pour remporter la victoire..."