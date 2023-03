CAN U20 : Le Sénégal se hisse en demi-finale et décroche la qualification au mondial 2023 !

Mission accomplie pour la sélection sénégalaise de football (U20) qui vient de battre le Benin (1-0) en quarts de finale de la Coupe d’Afrique, ce jeudi, au stade international du Caire (Égypte).



Pour leur sixième participation, les Lionceaux sont encore dans la course pour aller chercher leur première étoile après trois finales perdues. Mieux encore, le Sénégal est déjà assuré de participer à la coupe du monde des moins de 20 ans prévu du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie.



À l’issue d’une première période assez équilibrée, les Lionceaux qui ont éprouvé quelques difficultés à dérouler leur football habituel, s’en sont remis aux coups de pieds arrêtés.



Justement, sur un excellent coupe-franc du métronome de l’équipe, Lamine Camara, le capitaine Samba Diallo a surgi dans le dos de la défense béninoise, au second poteau, pour placer une tête plongeante. Ce sera l’unique but de la rencontre ! Les Lionceaux seront opposés à la Tunisie ou au Congo en demi-finale…